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Происшествия

05 августа 2016, 17:18

Фигурант дела о хищениях в Минкульте возместил ущерб в 12 млн рублей

суд следствие суды уголовное дело хищения Минкульт РФ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, обвиняемый по делу о хищении в Министерстве культуры РФ, возместил ущерб в 12 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Ранее Лефортовский суд изменил Колесникову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Под домашним арестом он будет находиться до 16 октября.

Кроме того, суд отпустил под залог в 10 миллионов рублей управляющего АО "Балтстрой" Александра Коченова. Остальным фигурантам дела суд продлил меру пресечения до 15 октября.

Помимо Колесникова и Коченова по делу проходят заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, директор АО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, руководитель подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олег Иванов и директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо.

Им инкриминируется хищение государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек Мазо, Сергеева, Коченова, Иванова и других лиц для хищения госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В результате преступной деятельности было похищено не менее 50 миллионов рублей.

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