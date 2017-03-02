Материалы в отношении футболиста Кокорина еще не поступили в суд

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Материалы в отношении футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе пока не поступали в мировые судебные участки Тверского района, сообщает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, такие дела обычно не рассматриваются в день поступления, а откладываются с целью извещения сторон, вызова свидетелей и так далее.