02 марта 2017, 13:49

Политика

Материалы в отношении футболиста Кокорина еще не поступили в суд

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Материалы в отношении футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кокорина за езду по встречной полосе пока не поступали в мировые судебные участки Тверского района, сообщает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, такие дела обычно не рассматриваются в день поступления, а откладываются с целью извещения сторон, вызова свидетелей и так далее.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали Кокорина за нарушение ПДД.

В ночь на 25 февраля Кокорин на своем автомобиле Bentley в центре Москвы выехал на встречную полосу. После задержания был составлен административный протокол, суд назначил футболисту штраф.

