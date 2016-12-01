Суд арестовал исполнительного директора "Роскосмоса"

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Суд арестовал до 30 января 2017 года исполнительного директора по контролю качества и надежности Роскосмоса Владимира Евдокимова, передает Агентство "Москва".

Ранее следствие попросило заключить Евдокимова под стражу. По данным правоохранителей, Евдокимов причастен к афере на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ".

Соучастники, считают в Следственном комитете, похитили в начале 2000-х годов комплекс зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и сдается в аренду в том числе структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Ранее в рамках дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" "МиГ" Алексей Озеров и замдиректора "Туполев" Егор Носков.

В Роскосмосе уже заявили, что обвинение в мошенничестве, предъявленное Владимиру Евдокимову, не связано с работой в госкорпорации. В компании продолжают следить за развитием ситуации.