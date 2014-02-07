Минобороны создало калькулятор для расчета жилищной субсидии военным

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство обороны России разработало онлайн-калькулятор, позволяющий военнослужащему рассчитать полагающийся ему размер жилищной субсидии для приобретения или строительства жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Для расчета жилищной субсидии военному достаточно ввести данные о количестве членов семьи, наличии или отсутствии у него права на дополнительную площадь, выбрать соответствующий диапазон выслуги лет. От выслуги зависит коэффициент, влияющий на размер субсидии.

При этом при расчете размера субсидии, предоставляемой членам семьи военнослужащих, погибших или умерших в период прохождения военной службы, вне зависимости от выслуги лет установлен максимальный коэффициент - 2,75.

К примеру, семья военного с выслугой от 10 до 15 лет, состоящая из 4 человек, может рассчитывать на субсидию в размере более 4,5 миллионов рублей. При выслуге лет от 15 до 20 лет с учетом права на дополнительную общую площадь жилого помещения размером 15 квадратных метров, которая полагается офицерам в воинском звании полковник и выше, командирам воинских частей и другим, сумма жилищной субсидии увеличивается до 6,7 миллионов рублей.

Военный, отслуживший 25 лет, получит субсидию в размере свыше 8,2 миллионов рублей.

Для удобства пользователей онлайн-калькулятор снабжен подсказками.