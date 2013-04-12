Субботники этой весной станут тематическими

Фото: ИТАР-ТАСС

1 апреля в Москве стартовал весенний месячник по благоустройству города, но погода сдерживает коммунальщиков. Первые 10 дней месяца не позволили развернуть работу в полную силу, заявил на пресс-конференции заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Однако в оставшееся время мы постараемся вместе с москвичами усиленно поработать", - отметил он.

Чиновник напомнил, что 20 и 27 апреля в столице пройдут общегородские субботники. При этом всю работу планируют выстроить по новому принципу – уборка станет тематической, а каждый день будут посвящать благоустройству определенных объектов. "Например, в один день будут убирать только территории учреждений культуры, а в другой день, только парки", - пояснил заммэра.

По его словам, летом работа по благоустройству продолжится. Коммунальным службам предстоит создать 48 народных парков и по три пешеходных зоны в каждом округе. Эту работу планируется завершить к 1 сентября.

Вспоминая минувшую зиму, Петр Бирюков заявил, что московские коммунальщики достойно ее пережили, несмотря на то, что сезон оказался очень непростым. По его словам, одной из главных проблем стало аномальное количество снега – за зиму выпало вдвое больше нормы. "Снег выпадал огромными зарядами, но город жил и работал, транспорт двигался", - отметил чиновник.

Кроме того, уже третий год Москва обходится без серьезных отключений тепла, отопления и воды. Их не происходило даже в декабре и марте, когда температура воздуха была на 9 градусов ниже нормы. "Были отдельные моменты, когда происходили обрывы линий электропередач, но их быстро восстанавливали", - рассказал Бирюков.

Он также отметил, что большое внимание уделялось контролю за действиями коммунальных служб. Компании, с которыми заключались договоры, должны были иметь высокий уровень материальной базы и по новым нормативам убирать выпавший снег не за 7 дней, а за 3. К нарушителям применяли штрафные санкции.

По словам заммэра, контролировать текущее состояние дел помогает работа с городскими порталами, куда каждый день приходят сообщения от москвичей. Если нарушения не устраняются в течение 8 дней, коммунальщиков штрафуют. Так, только с начала этого года с них взыскали более 1,2 миллиардов рублей. "Эти деньги идут в муниципалитеты, а депутаты направляют их на те территории, где не были выполнены работы", - добавил Бирюков.