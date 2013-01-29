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29 января 2013, 11:15

Свежая пресса

"Вечерка": Средняя зарплата студента в столице равна 27 тыс. рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

27 тысяч - зарплата столичного студента

Как сообщили "Вечерней Москве" в компании "Яндекс", средняя зарплата московского студента составляет почти 27 тысяч рублей в месяц. По данным сервиса "Яндекс. Работа", в середине января в Москве было открыто порядка 1500 вакансий, на которые могут претендовать студенты - это работа с гибким или сменным графиком, не требующая опыта, для молодых людей не старше 21 года. Самое большее вознаграждение обещают начинающим риэлторам и водителям с личным автомобилем. Самый маленький оклад ждет гардеробщиков, уборщиков, контролеров.


Общественная палата увеличится за счет интернета

В понедельник, 28 января, группа сенаторов Совета Федерации, во главе которой находится Александр Торшин, внесла в Госдуму законопроект о реформе Общественной палаты. Согласно ей предполагается вдвое увеличить представительство в Общественной палате регионов. На данный момент в России существуют 10 регионов, из которых никто в Общественной палате до сих пор представлен не был. Теперь же предполагается, чтобы 40 человек членов ОП утверждались президентом, 83 делегировались общественными палатами региона, а 43 определялись от общественных организаций. Таким образом общую численность ОП планируется увеличить со 126 до 166 человек. Что же касается кандидатов в будущие представители от регионов, то они будут отбираться на основе интернет-голосования.


Минобрнауки предлагает давать усыновителям 100 тысяч рублей

Министерство образования и науки предлагает выдавать по 100 тысяч рублей тем, кто решит усыновить инвалидов и детей старше 10 лет. Такая мера предусмотрена в законопроекте, который подготовило ведомство. Единовременное пособие, по замыслу авторов проекта, получат семьи, которые берут к себе сирот из особенно сложной категории. Сюда относятся, в том числе, и ребята, у которых есть братья и сестры. Сейчас единовременное пособие на ребенка составляет 13 тысяч рублей. Кроме этого, Минобрнауки предлагает избавиться от целого ряда бюрократических барьеров.

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