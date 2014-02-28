Дума одобрила в первом чтении закон о размере платы за студобщежития

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная Дума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью об общежитиях в Жилищном кодексе и в федеральный закон "Об образовании", сообщает Агентство "Москва".

Изменения коснутся проживающих в общежитиях студентов вузов. Авторы поправок предлагают отменить для них плату за содержание и ремонт жилого помещения.

Кроме того, плата за жилищно-коммунальные услуги для студентов в общежитиях будет рассчитываться с учетом тех сумм, которые выделяются организациям на выполнение государственного или муниципального заказа на подготовку специалистов того или иного профиля.

Помимо этого законопроект предлагает закрепить требования к оснащению помещений в общежитиях, которые будет устанавливать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ.

Напомним, что, согласно новому закону "Об образовании", который вступил в силу 1 сентября 2013 года, перестала существовать верхняя граница платы за проживание в студенческих общежитиях - 5% от стипендии. По данным Российского студенческого союза, с нового учебного года плата за проживание в общежитиях значительно повысилась, однако вузы объяснили рост цен высокими расходами на содержание жилых помещений. Говоря о сложившейся ситуации, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию запретил "задирать до небес" плату на общежития.