Студентов из сгоревшего общежития МАИ расселят по другим зданиям

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Студентов из сгоревшего общежития Московского авиационного института расселят. Им предоставят другие строения учебного заведения, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе МАИ.

Всего придется расселить около 400 человек – именно столько студентов проживало в пострадавшем от пожара здании. "После того, как строение отремонтируют и приведут в порядок – студенты вернутся обратно", – рассказали в пресс-службе.

Возгорание произошло в здании, расположенном по адресу: улица Дубосековская, дом 9, корпус 1. Там расположен корпус №1 студенческого городка института. Загорелись деревянные перекрытия на чердаке пятиэтажной постройки.

В 07.14 пожар локализован. А в 07.32 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных возгорание ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Всего в столице насчитывается семь общежитий МАИ.