ВШЭ погасила задолженности по стипендиям – Минобрнауки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Высшая школа экономики, задержавшая выплаты стипендии некоторым студентам, погасила задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Проверка показала, что в январе-феврале 2015 года стипендии вовремя выплатили 97 процентов неподведомственных министерству вузов (в подведомственных вузах задержек не было).

Среди учебных заведений, задержавших выплату, - вузы, подведомственные Федеральному агентству по рыболовству, в частности Керченский государственный морской технологический университет.

Минобрнауки назвал вузы с задержками выплат стипендий

"В "Керченском государственном морском технологическом университете" завершается открытие лицевых счетов в органах Федерального казначейства, на которые будут перечислены средства субсидии на стипендиальное обеспечение, после чего стипендии студентам будут выплачены в полном объеме", - подчеркнули в Минобрнауки.

Министерство направило в правительство отчет с просьбой обязать оставшиеся федеральные органы исполнительной власти, в чьем введении находятся вузы, предоставить информацию о выплатах стипендий.

"В настоящее время ведомству представлены сведения о 156 вузах, подведомственных 16 госорганам", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что ряд вузов в соответствии со своим положением и уставом перечисляют стипендию за февраль в марте.

В начале марта Минобрнауки начало проверку своевременности выплат стипендий в вузах. При этом сообщалось, что субсидии на стипендиальное обеспечение студентов в 1 квартале 2015 года были доведены до вузов в полном объеме еще в январе 2015 года.

Проверка была инициирована в связи с жалобами, которые поступали в феврале в министерство и на "горячую линию" уполномоченного по правам студентов в РФ.