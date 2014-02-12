Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 19:40

Общество

Созданные на базе государственных коммерческие вузы пройдут проверку

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор проверит работу коммерческих вузов, которые были созданы на базе государственных университетов. Об этом на совместном заседании экспертных советов при комитете Госдумы по образованию сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"У нас есть негосударственные вузы, которые создаются на базе госуниверситетов, так называемые "вузы-прокладки", куда поступают студенты, платят деньги и получают дипломы государственного образца. Мы посмотрели базу данных - очень интересная картина вырисовывается, мы отдельно по ней работаем", - приводит слова Сергея Кравцова РИА Новости.

По его словам, все действия, которые предпринимает Рособрнадзор, направлены исключительно на повышение качества высшего образования.

студенты вузы проверка Рособрнадзор

