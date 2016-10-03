Получение соцкарт студентов перевели в электронный вид

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 1 октября студенты очных отделений вузов Москвы могут оформить социальную карту только в электронном виде на портале pgu.mos.ru. Забрать готовый документ нужно будет в центре госуслуг.

Чтобы стать обладателем соцкарты, пользователю нужно написать заявление, указать личные данные, приложить фотографию и выбрать удобный центр для получения готовой карты. Также нужно указать информацию о месте учебы для сверки с Реестром студентов.

Если по итогам проверки выяснилось, что студент не числится в реестре, ему необходимо обратиться в свой вуз с просьбой актуализировать информацию. Сделать это нужно в течение 30 дней, пока заявление находится на рассмотрении, иначе карту не выдадут.

Когда карта будет готова, забрать ее можно в указанном в заявлении центре "Мои документы". А вот студенты, не имеющие российского гражданства, как и прежде, оформляют соцкарту в любом удобном центре госуслуг.

В электронный вид с 1 октября также переведены семь услуг по назначению выплат многодетным семьям. Теперь их можно получить на портале pgu.mos.ru, не выходя из дома. Исключение составляют опекуны и попечители ребенка. Они по-прежнему могут подать заявление и документы в любом центре госуслуг.

