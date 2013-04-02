В МАИ пройдут Дни донора

Фото: ИТАР-ТАСС

Во Дворце культуры и техники Московского авиационного института со 2 по 5 апреля пройдут традиционные Дни донора. Забор крови будет проводиться с 9 до 13 часов.

Мероприятие проводит администрация этого учебного заведения совместно с региональной общественной организацией "Маевец". Об этом сообщили в управе района Беговой.

Выездная лаборатория "Станции переливания крови департамента здравоохранения города Москвы" приезжает в МАИ два раза в год.

Ежегодно студенты сдают более 600 литров донорской крови. На протяжении многих лет МАИ лидирует среди московских вузов по количеству сданной крови. Выпускники вуза продолжают участвовать в донорском движении и после окончания института.

Кроме студентов принять участие в акции может любой желающий. Подробности по телефону: 8-965-110-88-88 (Владимир Черноусов).