В Западном Дегунино построят школу и детский сад

Фото: ИТАР-ТАСС

На севере Москвы в районе Западное Дегунино будут построены школа и детский сад. Возведение социальных объектов планируют закончить до конца этого года.

Учебное заведение и дошкольное учреждение будут построены на Базовской улице, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Школу и детский сад построят по одинаковой стилистике и покрасят в яркие цвета. Это касается не только социальных объектов, но и всего района, где строится жилье. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов настоял на внесении изменений в проект строительства. Предлагается построить дома в одинаковом стиле, но покрасить в разные цвета.

"Для человека важно знать, что его дом отличается от соседних. Чтобы можно было сказать - рядом стоит оранжевый дом, а я живу в зеленом", - заявил Кузнецов.

Главный архитектор города отметил, что отдает предпочтение ярким цветам в оформлении жилой застройки и привел в пример "красочные" Кремль и собор Василия Блаженного.