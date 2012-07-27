Рядом со стадионом ЦСКА построят многофункциональный комплекс

ИТАР-ТАСС

Вблизи стадиона ЦСКА планируется построить многофункциональный комплекс. В его состав войдут офисные помещения, деловой центр, гостиницы и многоуровневые парковки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Новый комплекс расположится на территории площадью 7,15 га. Общая площадь офисно-гостиничного комплекса составит 70 тысяч кв. м. Многоуровневый паркинг будет рассчитан на 1400 автомобилей. Предполагается, что высота зданий комплекса не превысит 170 метров.

В рамках работ предусмотрена реконструкция стадиона ЦСКА. Стадион будет практически полностью крытым и шумоизолированным, сообщает РИА Новости. Строительство планируется закончить через три года.

Ранее московские власти заявляли, что Чемпионат мира по футболу в 2018 году будет проходить на трех московских стадионах - "Динамо", "Спартак" и "Лужники". А стадион ЦСКА станет дополнительной ареной.