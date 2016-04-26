Британский дизайнер яхт спроектировал жилой комплекс для Москвы

Жилой комплекс в морском стиле, спроектированный при участии британского дизайнера яхт Эвана Маршалла, могут построить на севере Москвы в 2019 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора концерна "Крост" по капитальному строительству Денис Капралов.

"Архитектура комплекса повторяет парус, интерьер лифтов тоже будет повторять интерьер яхт, на дверях будут карты, пол будет как палуба корабля, морская тематика будет и в интерьерах, и в экстерьерах. Все дома будут выполнены в морском стиле", – цитирует Капралова Агентство "Москва".

Комплекс появится по адресу улица Адмирала Макарова, дом 10. По словам Капралова, совокупная площадь квартир составит 84 тысячи квадратных метров. Два корпуса планируют сдать в III-IV кварталах этого года, реализация проекта займет ближайшие три года.

Эван Маршалл – известный британский дизайнер. Его компания Evan K. Marshall Ltd разрабатывает дизайн яхт с 1993 года. Сам Маршалл принимал участие в проектировании 92 яхт.