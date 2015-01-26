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Москва 24

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Город

26 января 2015, 09:57

Жители Хамовников обеспокоены сокращением придомовых территорий

строительство Хамовники проекты публичные слушания новостройки дворовые территории межевание

Жители Хамовников опасаются, что лишатся части придомовой территории

Жители Хамовников изучают планы межевания земель. Их район планируют застроить многоэтажками. А это значит, что придомовыми территориями придется делиться. Люди обеспокоены сокращением своих придомовых участков, сообщает телеканал "Москва 24".

Дело в том, что в районе один за другим строятся многоэтажные дома. Жителям новостроек планируют выделить придомовые участки, отбирая часть у тех, кто живет в пятиэтажках довоенной постройки.

Один из жильцов такой пятиэтажки – Андрей Воронков – рассказал, что в связи с продлением 3-й Фрунзенской улицы до улицы Усачева могут снести две детские площадки и единственную на всю округу пожарную часть.

Недовольны проектом разделения земель и жители дома №8 в Левшинском переулке. Они выступают против строительства бизнес-центра и парковки рядом с ним.

"Если нам сделают общественную парковку, то мы лишимся возможности обеспечить пожарный подъезд к нашему дому, потому что в арку с трудом проходит микроавтобус, пожарная машина тем более не пройдет", - пожаловался житель Хамовников Павел Анатольев.

По словам начальника отдела организации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры департамента городского имущества Москвы Натальи Прусаковой, межевание кварталов включает несколько этапов: согласование органами исполнительной власти, проведение публичных слушаний.

Если жители недовольны проектом, то он отправляется обратно в департамент на доработку.

Публичные слушания по межеванию территорий в Хамовниках должны состояться в ближайшее время. Информацию о публичных слушаниях (времени и месте проведения) разместят на сайте управы, а также расклеят объявления в подъездах. Местные власти напоминают москвичам: всем, у кого есть вопросы по поводу межевания территорий, нужно присутствовать на слушаниях и высказать свое мнение.

Сотрудники департамента городского имущества Москвы обещают, что учтут мнение каждого жителя. Сейчас все проекты находятся в стадии разработки.

Добавим, что проект продления 3-й Фрунзенской улицы будет находиться в разработке ближайшие десять лет.

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