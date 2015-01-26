Жители Хамовников обеспокоены сокращением придомовых территорий

Жители Хамовников опасаются, что лишатся части придомовой территории

Жители Хамовников изучают планы межевания земель. Их район планируют застроить многоэтажками. А это значит, что придомовыми территориями придется делиться. Люди обеспокоены сокращением своих придомовых участков, сообщает телеканал "Москва 24".

Дело в том, что в районе один за другим строятся многоэтажные дома. Жителям новостроек планируют выделить придомовые участки, отбирая часть у тех, кто живет в пятиэтажках довоенной постройки.



Один из жильцов такой пятиэтажки – Андрей Воронков – рассказал, что в связи с продлением 3-й Фрунзенской улицы до улицы Усачева могут снести две детские площадки и единственную на всю округу пожарную часть.

Недовольны проектом разделения земель и жители дома №8 в Левшинском переулке. Они выступают против строительства бизнес-центра и парковки рядом с ним.

"Если нам сделают общественную парковку, то мы лишимся возможности обеспечить пожарный подъезд к нашему дому, потому что в арку с трудом проходит микроавтобус, пожарная машина тем более не пройдет", - пожаловался житель Хамовников Павел Анатольев.

По словам начальника отдела организации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры департамента городского имущества Москвы Натальи Прусаковой, межевание кварталов включает несколько этапов: согласование органами исполнительной власти, проведение публичных слушаний.

Если жители недовольны проектом, то он отправляется обратно в департамент на доработку.

Публичные слушания по межеванию территорий в Хамовниках должны состояться в ближайшее время. Информацию о публичных слушаниях (времени и месте проведения) разместят на сайте управы, а также расклеят объявления в подъездах. Местные власти напоминают москвичам: всем, у кого есть вопросы по поводу межевания территорий, нужно присутствовать на слушаниях и высказать свое мнение.

Сотрудники департамента городского имущества Москвы обещают, что учтут мнение каждого жителя. Сейчас все проекты находятся в стадии разработки.

Добавим, что проект продления 3-й Фрунзенской улицы будет находиться в разработке ближайшие десять лет.