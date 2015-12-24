Футбольную базу и манеж в Тушино сдадут к концу 2017 года

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Крытый футбольный манеж и спортивную базу "Спартак" в Тушино планируют сдать до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

"В Тушино у нас получается очень современный и мощный спортивный кластер, отличная футбольная арена уже готова, ведутся работы по строительству крытого футбольного манежа и базы для команды "Спартак"", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Помимо этого, рядом возведут бассейн, ледовый комплекс и комплекс занятий автоспортом.

В Тушино формируется один из крупнейших спортивных кластеров не только в Москве, но и в России.

Каким будет Тушинский аэродром

На территории бывшего аэродрома появятся два физкультурно-оздоровительных центра, комплексы ледовых и водных видов спорта, тенниса, художественной гимнастики, автомобильного спорта, а также гостиницы и апартаменты, где смогут разместиться гости чемпионата мира по футболу 2018 года.



Кроме того, предусмотрена комплексная жилая застройка с социальной инфраструктурой – школами на 5225 мест, детскими садами на 2300 мест и поликлиникой.

Здесь планируется размещение инновационного центра ГК "Ростех" – "Ростех Сити". Общая площадь застройки составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Предполагается, что около 40 тысяч жителей будут проживать в новом районе и около 30 тысяч – работать.