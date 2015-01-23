В "Геликон-опере" установят уникальное оборудование для спецэффектов

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После реконструкции в театре "Геликон-опера" появится оборудование для создания спецэффектов во время спектаклей, сообщает пресс-служба департамента строительства.

"Уникальностью нового зала театра станет техника передачи звука, не имеющая аналогов в мировой практике", - отметил глава департамента Андрей Бочкарев. По его словам, строители уже приступили к монтажу лебедок и подъемников, устройству акустического потолка и развешиванию "геликонов" - сферических звукоотражающих элементов.

Акустику в зале, рассчитанном на 500 зрителей, будет создавать навесной потолок над сценой. Он будет также создавать эффект звездного неба. Кроме того, за звук будут отвечать 13 "геликонов" и боковые панели зала.

В рамках реконструкции в "Геликон-опере" ведется надстройка и расширение комплекса зданий, расположенных в усадьбе Глебовых-Стрешневых-Шаховских. Строители приводят в порядок исторический корпус и возводят новое здание во внутреннем дворе усадьбы. Новому залу дадут имя знаменитого русского композитора Стравинского.

Помимо акустического оборудования, сцену оснастят подъемно-опускными платформами, которые могут синхронно подниматься и опускаться на глазах у зрителя. Возможности новой сцены позволяют даже установить на ней настоящую колокольную звонницу, которую пока изготавливают по специальному проекту. Поэтому в сценах исторических опер будет звучать настоящий колокольный звон.

На стенах нового здания установят LED-панели, на которые будут выводиться изображения для создания визуального эффекта, например, можно будет спроецировать подводный мир для оперы "Садко".

В свою очередь, в историческом здании воссоздадут малый зал, рассчитанный на 227 зрителей. Белоколонному залу присвоили имя меценатки княгини Шаховской, которая приглашала сюда весь цвет русской интеллигенции. В этом зале дирижировал Петр Чайковский, пел Федор Шаляпин, а Александр Пушкин читал свои стихи.

"Уже скоро музыкальный театр "Геликон-опера" вновь сможет ставить свои спектакли на исторической обновленной сцене. "Геликон-опера" станет театром мирового уровня", - подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Театра "Геликон-опера" готовятся открыть к новому театральному сезону 2015 года. Первым представлением станет масштабный гала-концерт для строителей театра.

Отметим, что новое здание Московского театра-студии под руководством Олега Табакова также оснастят уникальным звуковым, световым и сценическим оборудованием. Оно будет представлять собой комплексную систему из поворотного кольца, поворотного круга и нескольких подъемно-опускных площадок. Появится там и сцена-трансформер, которая сможет увеличиваться в длину.

Помимо этого, в театре будет возможность освобождать дополнительную площадь при перемещении под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. Это будет первая подобная театральная площадка в городе.