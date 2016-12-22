Еще девять небоскребов построят в "Москва-Сити" к 2018 году

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Девять новых небоскребов построят на территории делового центра "Москва-Сити" к 2018 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. По словам президента компании ПАО "Сити" Алексея Гаврилова, всего здесь будет 22 здания.

13 из них уже введены – это небоскребы "Око", "Эволюция", "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", башня "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц", "Меркурий", деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный комплекс "Афимолл-Сити".

Остальные объекты находятся на разных этапах строительства. Например, завершается строительство двух зданий комплекса "IQ- квартал". Одно сдадут в этом году, а второе – в 2017 году. Также в следующем году достроят Башню "Федерация. Восток".

Появятся в "Москва-Сити" также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр, парковочный комплекс и киноконцертный зал.