Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 августа 2014, 11:07

На торги выставили 14 участков под физкультурно-оздоровительные комплексы

строительство аукционы бизнес земельные участки экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения ФОК

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставили на аукцион четырнадцать земельных участков под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Торги по четырем участкам пройдут 30 октября 2014 года. На них реализуют участки в Зеленограде, Ново-Переделкине и Южном Бутовое площадью от 0,4 до 10,6 гектаров. Заявки будут приниматься до 27 октября 2014 года.

Кроме того, сейчас ищут инвесторов для десяти земельных участков для ФОКов в Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском округах столицы.

Муниципальные земли в руки инвесторов перейдут на правах краткосрочной аренды сроком на 6 лет. Затем договор можно будет продлить на 49 лет, либо выкупить участок. При этом все объекты спортивной инфраструктуры, которые возведут на выделенных площадях, перейдут в собственность инвесторов.

Отметим, в одном из будущих спорткомплексов в Ново-Переделкине москвичи смогут заниматься экстремальными видами спорта. Кроме этого, там появится многофункциональный зал для занятий мото-вело-триалом, скейтбордом, фристайлом, а также скалодром высотой до 25 метров и стрелковые тиры. Также в комплексе предусмотрены аэродинамическая труба, бассейн с генератором волн, медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны и медико-реабилитационный центр.

Ссылки по теме

Напомним, что в скором времени в СВАО появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса. Земельные участки для строительства представили на роуд-шоу, проведенном Тендерным комитетом. Два спорткомплекса предполагается возвести в Свиблово: на Тенистом проезде, а также Сельскохозяйственной улице.

Еще один комплекс хотят построить в Лосиноостровском районе на Анадырском проезде. Он займет 0,5 га.

Помимо этого, инвесторам представили участок в районе Марьиной рощи площадью 0,15 га под строительство подземного гаража. А в районе Северный предлагается построить торговый центр. Стартовая цена арендной платы объектов колеблется от 4 млн рублей до 6 млн рублей в год.

Всего с 2014 по 2016 год в городе планируют построить 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Два из них (в Коломенском проезде и на 9-й Северной улице) возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Еще 19 ФОКов построят за счет инвесторов.

Сайты по теме

Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать