На торги выставили 14 участков под физкультурно-оздоровительные комплексы

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Столичные власти выставили на аукцион четырнадцать земельных участков под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Торги по четырем участкам пройдут 30 октября 2014 года. На них реализуют участки в Зеленограде, Ново-Переделкине и Южном Бутовое площадью от 0,4 до 10,6 гектаров. Заявки будут приниматься до 27 октября 2014 года.

Кроме того, сейчас ищут инвесторов для десяти земельных участков для ФОКов в Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском округах столицы.

Муниципальные земли в руки инвесторов перейдут на правах краткосрочной аренды сроком на 6 лет. Затем договор можно будет продлить на 49 лет, либо выкупить участок. При этом все объекты спортивной инфраструктуры, которые возведут на выделенных площадях, перейдут в собственность инвесторов.

Отметим, в одном из будущих спорткомплексов в Ново-Переделкине москвичи смогут заниматься экстремальными видами спорта. Кроме этого, там появится многофункциональный зал для занятий мото-вело-триалом, скейтбордом, фристайлом, а также скалодром высотой до 25 метров и стрелковые тиры. Также в комплексе предусмотрены аэродинамическая труба, бассейн с генератором волн, медицинский центр с барокамерой, СПА-центр, сауны и медико-реабилитационный центр.

Напомним, что в скором времени в СВАО появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса. Земельные участки для строительства представили на роуд-шоу, проведенном Тендерным комитетом. Два спорткомплекса предполагается возвести в Свиблово: на Тенистом проезде, а также Сельскохозяйственной улице.

Еще один комплекс хотят построить в Лосиноостровском районе на Анадырском проезде. Он займет 0,5 га.

Помимо этого, инвесторам представили участок в районе Марьиной рощи площадью 0,15 га под строительство подземного гаража. А в районе Северный предлагается построить торговый центр. Стартовая цена арендной платы объектов колеблется от 4 млн рублей до 6 млн рублей в год.

Всего с 2014 по 2016 год в городе планируют построить 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Два из них (в Коломенском проезде и на 9-й Северной улице) возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Еще 19 ФОКов построят за счет инвесторов.