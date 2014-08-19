Программа по расселению пятиэтажек в СЗАО завершится в 2015 году – мэр

Мэр: Программа по расселению пятиэтажек в СЗАО завершится в 2015 году

Город выполняет свои обязательства перед жителями сносимых пятиэтажек, заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по сносу пятиэтажных домов в районе Хорошево-Мневники. Там уже расселили и снесли 54 дома из 80, сейчас ведется строительство новых зданий.

"Мы завершим программу по расселению ветхих пятиэтажек в Северо-Западном в следующем году. Пока все идет по плану", – отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также осмотрел дома-новостройки, возведенные на месте снесенных хрущевок первой серии. Ранее в Хорошево-Мневниках были, в основном, жилые массивы пятиэтажной застройки. Всего в районе было 80 зданий сносимых серий. Так, в ходе комплексной реконструкции квартала №74 снесли 8 пятиэтажек, на месте которых возведут 5 новостроек.

Карта сноса пятиэтажек



Все дома строятся по индивидуальным проектам с различными дизайнерскими и архитектурными решения, среди которых можно назвать и устройство вентилируемых фасадов. Как отметил Сергей Собянин, новые здания отлично впишутся в существующую застройку и придадут району современный облик.

"Жилой фонд увеличился в два раза, также мы провели благоустройство территории, все объекты сданы и готовы принимать жильцов", – доложил мэру глава компании-подрядчика Александр Косован. Помимо этого, Сергею Собянину вручили специально сделанный для него ключ от первого сданного дома.

"Москва в цифрах": Снос "хрущевок"

Высота новостроек колеблется от 9 до 14 этажей, строительство идет за счет бюджета города. Поселят в новых домах около 700 семей из 9 сносимых хрущевок по улице Генерала Глаголева, Карамышевской набережной и проспекту Маршала Жукова.

Отметим, что за время реализации программы по сносу пятиэтажных домов снесены уже 1469 зданий площадью более пяти миллионов квадратных метров. Таким образом, как ранее отметил Сергей Собянин, программа переселения граждан из ветхих пятиэтажек выполнена более чем на 85%.

В ближайшие годы запланирован снос еще 253 домов. В Адресную инвестиционную программу на 2014-2016 годы включено строительство 157 новых жилых зданий. 679,6 тысяч квадратных метров планируется ввести в этом году, 550,3 тысячи квадратных метров – в следующем, а 538 тысяч – в 2016.

Отметим, что программу переселения жителей и сноса ветхих пятиэтажных домов в Восточном и Юго-Восточном округах планируется завершить уже в 2014 году. В Восточном округе по программе сноса домов первого периода индустриального домостроения осталось демонтировать 17 пятиэтажек, в ЮВАО - пять.