Программа по расселению пятиэтажек в СЗАО завершится в 2015 году – мэр

Город выполняет свои обязательства перед жителями сносимых пятиэтажек, заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по сносу пятиэтажных домов в районе Хорошево-Мневники. Там уже расселили и снесли 54 дома из 80, сейчас ведется строительство новых зданий.
"Мы завершим программу по расселению ветхих пятиэтажек в Северо-Западном в следующем году. Пока все идет по плану", – отметил мэр Москвы.
Сергей Собянин также осмотрел дома-новостройки, возведенные на месте снесенных хрущевок первой серии. Ранее в Хорошево-Мневниках были, в основном, жилые массивы пятиэтажной застройки. Всего в районе было 80 зданий сносимых серий. Так, в ходе комплексной реконструкции квартала №74 снесли 8 пятиэтажек, на месте которых возведут 5 новостроек.
Все дома строятся по индивидуальным проектам с различными дизайнерскими и архитектурными решения, среди которых можно назвать и устройство вентилируемых фасадов. Как отметил Сергей Собянин, новые здания отлично впишутся в существующую застройку и придадут району современный облик.
"Жилой фонд увеличился в два раза, также мы провели благоустройство территории, все объекты сданы и готовы принимать жильцов", – доложил мэру глава компании-подрядчика Александр Косован. Помимо этого, Сергею Собянину вручили специально сделанный для него ключ от первого сданного дома.
Высота новостроек колеблется от 9 до 14 этажей, строительство идет за счет бюджета города. Поселят в новых домах около 700 семей из 9 сносимых хрущевок по улице Генерала Глаголева, Карамышевской набережной и проспекту Маршала Жукова.
Ссылки по теме
Отметим, что за время реализации программы по сносу пятиэтажных домов снесены уже 1469 зданий площадью более пяти миллионов квадратных метров. Таким образом, как ранее отметил Сергей Собянин, программа переселения граждан из ветхих пятиэтажек выполнена более чем на 85%.
В ближайшие годы запланирован снос еще 253 домов. В Адресную инвестиционную программу на 2014-2016 годы включено строительство 157 новых жилых зданий. 679,6 тысяч квадратных метров планируется ввести в этом году, 550,3 тысячи квадратных метров – в следующем, а 538 тысяч – в 2016.
Отметим, что программу переселения жителей и сноса ветхих пятиэтажных домов в Восточном и Юго-Восточном округах планируется завершить уже в 2014 году. В Восточном округе по программе сноса домов первого периода индустриального домостроения осталось демонтировать 17 пятиэтажек, в ЮВАО - пять.
История вопроса: снос пятиэтажекПрограмма сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе хрущевки, была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.
По состоянию на 15 июля снесены 1465 домов площадью 5,4 миллиона квадратных метров. В ближайшие два года снесут еще 253 дома. Жителей 183 домов расселят в квартиры, построенные за счет средств из городского бюджета, остальных – в дома, построенные на средства инвесторов.
В Центральном, Южном и Зеленоградском округах программа сноса ветхих пятиэтажек полностью завершена.