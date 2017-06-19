Детскую железную дорогу построят в ТиНАО

Детская железная дорога появится в ТиНАО. Согласие на строительство дала компания РЖД, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владмира Жидкина.

Благодаря магистрали можно будет проводить занятия с детьми, на которых им расскажут о профессии железнодорожника. Затраты на подготовку проекта и строительство объекта возьмет на себя РЖД. Сейчас разрабатывается документация, точные сроки строительства и протяженность магистрали пока неизвестны. По предварительным сведениям, дорога будет располагаться между Московским и Саларьево.

Летом 2017 года должна появиться самая длинная детская железная дорога в столичном регионе – на территории парка "Сказка" в Крылатском.

Ее протяженность составит шесть километров, она пройдет по всему парку, в том числе через клоунариум, "Хаски-лэнд", геологический музей "Волшебная пещера". Состав стилизуют под поезд начала ХХ века. Курсировать поезд будет в режиме автопилота, а специалисты смогут управлять составом дистанционно. Но место для машиниста в поезде организуют, чтобы каждый пассажир смог примерить на себя эту роль.

По детской железной дороге запустят экскурсионные маршруты. Гиды будут рассказывать о профессии машиниста и об истории железных дорог в России.

