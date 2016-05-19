Строительство театра Олега Табакова завершится к июлю

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Строительные работы в театре Олега Табакова на улице Гиляровского завершат в конце июня – начале июля, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы надеемся в этом году наконец-то театр Олега Табакова запустить. Он у нас фактически готов, в конце июня-начале июля завершится строительная часть и пуско-наладочные работы также будут завершены", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее в пресс-службе Мосгосстройнадзора сообщали, что театр Олега Табакова должен открыться к новому театральному сезону.

Помимо театра с залом на 368 мест в многофункциональном комплексе разместится банк, офисные помещения на 460 служащих и подземная двухуровневая автостоянка на 68 машино-мест. Театр займет шесть этажей.