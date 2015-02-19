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19 февраля, 13:03

Программа сноса пятиэтажек завершится в 2016 году - Левкин

строительство проекты пятиэтажки снос домов

Фото: M24.ru

Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена на 88%, от 1722 пятиэтажек, подлежащих сносу, осталось 210, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Мы рассчитываем в основном закончить программу в 2016 году. Может быть, останется несколько домов, но мы надеемся найти инструменты, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Левкин.

Он добавил, что программа сноса ветхого жилья будет выполнена несмотря на сложную экономическую ситуацию. Левкин пояснил, что департамент еженедельно участвует в совещаниях по данному вопросу.

В районе Хорошево-Мневники снесли ветхую пятиэтажку

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище", координатором которой является департамент градостроительной политики.

Карта пятиэтажных домов, подлежащих сносу

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Всего по программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

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