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18 июля 2013, 09:54

Город

До конца года в Раменках построят 5 жилых домов, школу и детский сад

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца года в квартале 5-6 по Мичуринскому проспекту района Раменки построят пять жилых домов, школу и детский сад на 80 мест, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

В рамках проекта комплексной застройки кварталов осуществляется строительство 13 жилых корпусов, двух объектов торгового назначения, 4 детских дошкольных учреждений, школы, гаража, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Общая жилая площадь составляет 399 675 кв. метров; проектом также предусмотрено создание паркинга на 3 046 машино-мест.

В настоящее время восемь жилых корпусов сданы в эксплуатацию. Остальные пять корпусов находятся в строительстве, ввод в эксплуатацию этих корпусов и детского сада запланирован на конец года. Завершить строительство школы инвестор обязуется до середины июня 2014 года, добавили в ведомстве.

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