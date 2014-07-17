Одиннадцать футбольных полей построят в Москве к ЧМ-2018 - Бочкарев

"Интервью": Андрей Бочкарев - о строительстве в Москве к ЧМ-2018

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Москве построят 11 футбольных тренировочных полей, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Порядка одиннадцати футбольных полей будет построено вдобавок к тем имеющимся стадионам. Они нужны для того, чтобы команды могли, например, на стадии четвертьфинала проводить тренировки в соответствии со своими графиками", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что в настоящее время проходит реконструкция стадиона "Лужники". В данный момент реализуются те планы, которые были согласованы с Международной федерацией футбола (ФИФА).

"Сейчас ведется масштабная реконструкция стадиона. В 2017 году мы планирует работы завершить, чтобы подготовить нашу главную арену к проведению тестовых мероприятий и к 2018 году. Работа идет напряженная, времени не так много, но мы все успеем", - заверил глава ведомтсва.

Бочкарев добавил, что в Москве строится большое количество объектов не футбольного назначения. Так, в июле завершается вторая фаза реконструкции гребного канала, где уже в августе пройдет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Этот объект уже отвечает лучшим мировым требованиям, но в данный момент его доводят до совершенства, наполняя последними инфраструктурными объектами.

Кроме того, практически готова к эксплуатации станция метро "Спартак", однако ее открытие необходимо синхронизировать с первыми мероприятиями на строящемся стадионе футбольного клуба "Спартак". "Официальное открытие стадиона запланировано на сентябрь. А наша станция, в целом, практически готова. Просто нам необходимо синхронизировать открытие станции с началом работы стадионы. Ведь как говорил заммэра Марат Хуснуллин, мы готовы открыть ее в июле. Но мы ждем болельщиков, гостей стадиона для того, чтобы дать им возможность нашей станцией воспользоваться", - рассказал Бочкарев.

Спортивная арена "Лужники" готовится принять ЧМ по футболу

Напомним, реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники" планируется завершить к маю 2017 года. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также в "Лужниках" появятся единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят антивандальные зрительские сидения.

После чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион "Лужники" будет использоваться не только для проведения матчей, но и для организации зрелищных мероприятий и концертов.