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17 июля 2012, 09:58

Обманутые дольщики смогут сами проверить документы соинвесторов

строительство Москомстройинвест суды Тушино строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители инициативной группы дольщиков 11-го микрорайона Южного Тушино получат возможность проверять договоры на квартиры пострадавших соинвесторов. Это касается документов, которые относятся к категории "проблемных". Об этом сообщает информационная служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев поручил подготовить список дольщиков, которые готовы принимать участие в этой работе. В настоящее время проблемные договоры проверяет сам комитет. Всего таких комплектов документов 280. При этом часть договоров граждане оформили (и произвели по ним оплату) уже после того, как появилась публичная информация о банкротстве застройщика - ЗАО "Энергостройкомплект-М" (ЭСКМ).

Сейчас в реестре СЗАО Москвы зафиксировано 1806 человек, пострадавших от недобросовестного застройщика - ЭСКМ - и претендующих на получение квартир из жилого фонда столицы. Большинство дольщиков уже получили обещанные квартиры в городском районе Некрасовка.

В конце июня Тверской суд Москвы по делу 17 потерпевших приговорил бывшего генерального директора ЭСКМ Андрея Кручинина к 5 годам лишения свободы. Судебные разбирательства по второму эпизоду, где потерпевшими проходят более 2 тысяч дольщиков, пройдут в конце текущего года. Обвинение Андрею Кручинину по второму уголовному делу следственные органы предъявят ориентировочно в начале осени.

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