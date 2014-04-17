В Ступинском районе Подмосковья снесут три аварийных дома

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В деревне Дорожники Ступинского района Московской области снесут три дома, находящихся в аварийном состоянии. Об это информирует пресс-служба областной государственной жилищной инспекции.

Уточняется, что эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Постановление об этом 14 апреля приняла администрация Ступинского района по итогам работы межведомственной комиссии. Этого решения жители домов № 5, 7 и 9 ждали десять лет.

Местные власти до момента расселения обещают обеспечить жителям комфортные условия проживания.