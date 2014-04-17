Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2014, 04:20

Город

В Ступинском районе Подмосковья снесут три аварийных дома

Фото: gzhi.mosreg.ru

В деревне Дорожники Ступинского района Московской области снесут три дома, находящихся в аварийном состоянии. Об это информирует пресс-служба областной государственной жилищной инспекции.

Уточняется, что эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Постановление об этом 14 апреля приняла администрация Ступинского района по итогам работы межведомственной комиссии. Этого решения жители домов № 5, 7 и 9 ждали десять лет.

Местные власти до момента расселения обещают обеспечить жителям комфортные условия проживания.

Сайты по теме

строительство Ступинский район снос домов авария мо
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика