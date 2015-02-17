Столице нужна модернизация строительного оборудования – Кузнецов

Для возведения современных жилых кварталов необходимо модернизировать строительное оборудование. Об этом в интервью газете "Вечерняя Москва" заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Новостройки

Кузнецов пояснил, что, несмотря на очевидное отличие от прежних проектов, тот же новый жилой микрорайон в Западном Дегунине не отвечает современным требованиям к комплексам многоквартирных домов. "Реализация проекта показала, что принципиально улучшить качество застройки на старом оборудовании невозможно", – добавил архитектор.

Новый микрорайон в Западном Дегунине Жилой комплекс на Базовской улице в районе Западное Дегунино сдали в эксплуатацию к лету 2014 года. В микрорайоне возвели около 144 тысяч квадратных метров социального жилья. Жилой комплекс на Базовской улице в районе Западное Дегунино сдали в эксплуатацию к лету 2014 года. В микрорайоне возвели около 144 тысяч квадратных метров социального жилья. Фасады новых многоэтажек сделали разноцветными, а внутри дома перепланировали, чтобы более рационально использовать жилое пространство. Жилая застройка в Западном Дегунине стала одним из последних комплексов, построенных по типовому советскому проекту ПТ-44.

Он отметил, что сейчас Стройкомплекс утверждает критерии качества для жилой застройки. "У нас есть план работы, в соответствии с которым город в определенный момент прекращает выдавать разрешения на строительство домов старых серий как не соответствующих критериям", – заявил Кузнецов.

Главный архитектор отметил, что в новых микрорайонах необходимо создать комфортную среду.

Требования к новым жилым микрорайонам По словам Кузнецова, вдоль новых жилых домов должны располагаться открытые общественные пространства. Первые этажи домов будут отводиться под магазины, рестораны, кафе и дома быта. По словам Кузнецова, вдоль новых жилых домов должны располагаться открытые общественные пространства. Первые этажи домов будут отводиться под магазины, рестораны, кафе и дома быта. При этом вход в жилую часть здания организуют с улицы и со двора, а в общественную часть – только с улицы. Кроме того, фасады домов будут отличаться по цвету и пластике, а соседние кварталы – по количеству этажей. Важным критерием качества жилой застройки Кузнецов назвал и возможность свободной планировки квартир.



Стройкомплекс Москвы планирует перевести домостроительные комбинаты на выпуск новых типовых элементов, добавил Кузнецов. Элементы зданий можно будет по-разному компоновать и строить из них дома разных серий.

"Работа ведется, несколько проектов, предложенных пятью ДСК, согласовано. Конечно, сейчас сложная экономическая ситуация, но тем не менее, мы движемся по утвержденному плану и считаем, что работу нужно доводить до логического завершения", – пояснил Кузнецов.

Сергей Собянин осмотрел застройку в Западном Дегунине

Набережные и парки

Главный архитектор сообщил, что столичный институт Генплана и архитектурное бюро "Проект МЕГАНОМ" разрабатывают документацию для модернизации набережных Москвы-реки.

"Основной приоритет – раскрытие ресурса территории. Нужно понять, что необходимо сделать, чтобы она ожила, причем не только за счет инвестиций, которые дает город, а благодаря совместной работе с инвесторами. Иными словами, определяются площадки, где для развития территорий возможно привлечение внешних средств. Таких площадок довольно много", – добавил Кузнецов.

Напомним, конкурс на создание проекта по благоустройству набережных прошел летом. В ближайшем будущем 70 процентов территорий, примыкающих к Москве-реке, планируют сделать доступными для горожан.