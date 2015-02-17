В этом году в Новой Москве инвесторы построят 12 детских садов

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В этом году в Новой Москве построят 12 детских садов на 2880 мест, сообщает глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, уже в феврале планируется завершить строительство двух детских садов – в деревне Язово (ЖК "Новое Бутово") и около деревни Николо-Хованское (ЖК "Николин Парк"). Первый садик рассчитан на 350 детей, второй – на 100.

Строительство предусмотрено в рамках инвестиционных контрактов. "Инвесторы, работающие в Новой Москве, четко выполняют обязательства по строительству не только жилья, но и социальной инфраструктуры", – отметил Жидкин.

"Москва в цифрах": Детские сады в новом году

Напомним, в столице впервые разработаны правила строительства школ и детских садов. Своды правил, выделенные в специальные документы, конкретизируют требования к проектированию зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений, которые строятся как по городскому заказу, так и за счет средств инвесторов. Цель разработки новых правил – "совершенствование нормативной базы проектирования социально значимых объектов массового строительства".

Правила разрабатывались с учетом специфических условий, опыта проектирования, строительства и эксплуатации таких учреждений.

"При их подготовке учтен комплекс новых санитарно-гигиенических и противопожарных требований, современных требований к педагогическому процессу, доступности объектов для маломобильных групп населения, - сказали в пресс-службе департамента градостроительной политики. - Значительно расширена типология зданий образования для условий массового строительства, в том числе с учетом экономичности их проектирования".

Документ получил одобрение на заседании экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям, сейчас на официальном портале Росстандарта организовано его публичное обсуждение.