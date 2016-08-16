Медицина нового поколения: каким будет медицинский кластер в "Сколково"

Сергей Собянин заложил капсулу в основание диагностического корпуса, который станет первым зданием создаваемого в Сколкове Международного медицинского кластера. В клиниках, оснащенных самым современным оборудованием, будут совместно работать российские и зарубежные врачи. Каким будет медицинский кластер – читайте в материале m24.ru.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

О медицинском кластере

Власти обещают, что будущий медицинский кластер станет самым современным в Москве и мире, медицинские учреждения ничем не будут уступать лучшим зарубежным клиникам.

Благодаря его созданию россияне получат дополнительные возможности для получения высококвалифицированной медицинской помощи, а отечественные врачи – доступ к лучшим мировым методикам лечения.

В течение 10–15 лет на территории медицинского кластера планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных недугов. В частности, появятся центры онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.

В кластере разместятся научные предприятия по разработке, производстве и внедрении лекарств, медицинских технологий и изделий, а также образовательные организации. Здесь также будут заниматься повышением квалификации российских врачей и других медработников, в том числе с привлечением международных экспертов.

В рамках создания кластера построят флагманский клинико-диагностический, образовательно-медицинский и онкологический центры, инфраструктурные объекты, помещения для офисов исследовательских компаний. Общая площадь клиник составит порядка 450 тысяч квадратных метров. Они смогут обслуживать до 380 тысяч пациентов в год.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Диагностический корпус

Строительство первой очереди международного медицинского кластера планируется завершить в 2018 году.

Первым строящимся объектом кластера стал диагностический корпус площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем разместят диагностический центр, рассчитанный на 375 посещений в день, с 49 амбулаторными кабинетами и дневным стационаром на четыре койки и учебно-тренировочный симуляционный центр. Также там появятся конференц-зал на 300 мест, офисные помещения, кафе для персонала, пациентов и посетителей и вспомогательные помещения.

В диагностическом центре планируется установить новейшее оборудование ведущих мировых производителей. Коллектив диагностического центра составит 133 человека, включая 38 врачей и 29 человек среднего и младшего медицинского персонала.

Основной специализацией диагностического отделения станет проведение углубленных обследований состояния здоровья пациентов. Диагностический корпус станет стартовой площадкой для развития всего Московского медицинского кластера.