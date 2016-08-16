Медицина нового поколения: каким будет медицинский кластер в "Сколково"

Сергей Собянин заложил капсулу в основание диагностического корпуса, который станет первым зданием создаваемого в Сколкове Международного медицинского кластера. В клиниках, оснащенных самым современным оборудованием, будут совместно работать российские и зарубежные врачи. Каким будет медицинский кластер – читайте в материале m24.ru.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
О медицинском кластере
Власти обещают, что будущий медицинский кластер станет самым современным в Москве и мире, медицинские учреждения ничем не будут уступать лучшим зарубежным клиникам.
Благодаря его созданию россияне получат дополнительные возможности для получения высококвалифицированной медицинской помощи, а отечественные врачи – доступ к лучшим мировым методикам лечения.
В течение 10–15 лет на территории медицинского кластера планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении наиболее тяжелых и распространенных недугов. В частности, появятся центры онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.
В кластере разместятся научные предприятия по разработке, производстве и внедрении лекарств, медицинских технологий и изделий, а также образовательные организации. Здесь также будут заниматься повышением квалификации российских врачей и других медработников, в том числе с привлечением международных экспертов.
В рамках создания кластера построят флагманский клинико-диагностический, образовательно-медицинский и онкологический центры, инфраструктурные объекты, помещения для офисов исследовательских компаний. Общая площадь клиник составит порядка 450 тысяч квадратных метров. Они смогут обслуживать до 380 тысяч пациентов в год.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Диагностический корпус
Строительство первой очереди международного медицинского кластера планируется завершить в 2018 году.
Первым строящимся объектом кластера стал диагностический корпус площадью 13 тысяч квадратных метров. В нем разместят диагностический центр, рассчитанный на 375 посещений в день, с 49 амбулаторными кабинетами и дневным стационаром на четыре койки и учебно-тренировочный симуляционный центр. Также там появятся конференц-зал на 300 мест, офисные помещения, кафе для персонала, пациентов и посетителей и вспомогательные помещения.
В диагностическом центре планируется установить новейшее оборудование ведущих мировых производителей. Коллектив диагностического центра составит 133 человека, включая 38 врачей и 29 человек среднего и младшего медицинского персонала.
Основной специализацией диагностического отделения станет проведение углубленных обследований состояния здоровья пациентов. Диагностический корпус станет стартовой площадкой для развития всего Московского медицинского кластера.
Технополис "Сколково" расположен на Сколковском шоссе к западу от МКАД, а его территория составляет 400 гектаров. Сейчас резидентами "Сколково" являются 70 компаний, также там создали около тысячи высокотехнологичных рабочих мест.