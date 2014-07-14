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Город

14 июля 2014, 09:33

В столице выбрали лучший бытовой городок

строительство конкурсы стройкомплекс Москвы бытовки стройплощадки строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве прошел конкурс на лучший бытовой городок. За победу боролись 10 площадок, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Победителем в номинации "Объекты, на которых работает менее 100 человек" стала компания "ДСК-1" Монтажное управление-1, возводящая жилой комплекс "Нагорная". Она получит 150 тысяч рублей и диплом.

Во второй номинации "Объекты, на которых трудится более 100 человек" победу одержал концерн "МонАрх". Его сотрудники занимаются строительство здания прокуратуры по адресу площадь Крестьянская застава, дом 1. Наградой победителю стали 180 тысяч рублей и диплом.

Конкурс проводится ежегодно. Он направлен на повышение культуры строительства на столичных объектах.

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