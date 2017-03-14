Теплоход с бассейном и кинотеатром появится в Москве к 2019 году

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Пятипалубный теплоход с бассейном, кинотеатром и спа-салоном построят по заказу Мостурфлота. Первые круизы на нем планируется начать в 2019 году, сообщает Агентство "Москва".

По словам замгендиректора компании по туризму Светланы Гончаровой, названия теплохода пока нет, его определят на открытом конкурсе. Помимо бассейна и кинотеатра, на теплоходе появятся три ресторана, четыре бара, в том числе круглосуточный, магазин с товарами для туристов, спа-салон, парикмахерская и детская комната с аниматорами.

Судно также оборудуют тремя лифтами, а основную часть кают – балконами. Для доставки пассажиров на борт не обязательно будет пришвартовываться к причалу – туристов будут перевозить с помощью небольших катеров – мотоботов. Пассажировместимость теплохода составит 310 человек.

На теплоходе москвичи и гости столицы смогут отправиться с Северного речного вокзала в Санкт-Петербург, Астрахань, Дагестан (Махачкалу, Дербент) и Азербайджан (Баку).

Отправка пассажиров будет происходить как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, Астрахани и Азербайджана с заходом в Иран, Туркменистан, Волгоград, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Керчь, Новороссийск и Сочи.

Первые круизы по Москве-реке смогут пройти уже 25 марта. Некоторые туристические компании уже начали продавать круизные билеты на открытие пассажирской навигации. На одном из сайтов круизных компаний отмечается, что именно в этот день начнут ежедневно курсировать теплоходы от причала "Москва-Сити" до парка Горького.