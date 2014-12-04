В технопарке "Слава" начали производство реагентов для диагностики рака

В Москве запущено производство антител для диагностики онкозаболеваний

В технопарке "Слава" запустили новую линию производства для диагностики онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

В течение 5 лет компания "ПраймБиоМед" планирует занять 60% рынка, а в перспективе за 10 лет полностью удовлетворить потребности российских медучреждений в сфере диагностики онкологических заболеваний.

"Замещение импортной компонентной базы – одно из ключевых направлений промышленной политики города. Столичные технопарки предлагают комфортные условия для запуска и развития высокотехнологичных производств самого широкого спектра импортозамещающей продукции", - отметил замруководителя департамента Григорий Сенченя.

На сегодняшний день отечественные рынки диагностических продуктов на основе антител и исследовательских антител практически полностью заняты зарубежными производителями. Объем российского производства в этой области составляет около 800 миллионов рублей, то есть всего 3% от мирового рынка.

Сергей Собянин посетил технопарк "Слава"

Ранее Сергей Собянин открыл в технопарке "Слава" уникальные производственные линии медицинских реагентов компании "ДНК-Технология" и проводов на основе сверхпроводников "СуперОкс". Как отмечал мэр, это позволит проводить до 40 миллионов операций по диагностике.

Технопарк "Слава" был создан в 2008 году и располагается на территории бывшей промзоны "Воронцово" на юго-западе Москвы. Это специализированная территория, предназначенная для инновационных промышленных предприятий в области медицины и фармакологии, нанотехнологий и робототехники, энергетики и IT-технологий.

Территория технопарка составляет почти 3 гектара, а общая площадь - свыше 30 тысяч квадратных метров. Центр предоставляет пользователям возможность аренды приборов и технологического оборудования, а также проводит различные измерения и исследования.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Отметим, всего в Москве действует 6 специализированных промышленных территорий: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "ВИЗБАС". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в этом году составит порядка 1 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.