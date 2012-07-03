На дефекты в новостройках поступило 200 жалоб с начала года

Столичные власти получили 200 обращений на «Горячую линию» по строительным дефектам в домах-новостройках с 1 января по 2 июля 2012 года, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

По данным ведомства, больше всего жалоб на недоделки в новых домах было получено из Северного административного округа и Юго-Западного административного округа - от жителей было принято 43 и 39 звонков соответственно.

Из Северо-Восточного округа Москвы поступило 30 обращений, из Западного - 26, а из Северо-Западного – 22 жалобы.

Как отмечается в сообщении, в первые шесть месяцев текущего года 17 звонков пришлось на восток города, 10 – на юго-восток столицы и 7 – на юг Москвы.

Меньше всего претензий к новым домам оказалось у жителей центра столицы и Зеленограда. Они пожаловались на строительные дефекты всего 4 и 2 раза соответственно.

Ранее стройкомплекс Москвы отмечал, в 2011 году число жалоб недоделки в столичных новостройках сократилось, по сравнению с 2010 годом, на 24,2% - до 522 обращений.