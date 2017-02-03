03 февраля 2017, 12:50

Пожарное депо и здание поисково-спасательного центра построят в ТиНАО

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пожарное депо и здание поисково-спасательного центра построят в ТиНАО, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Строительство, которое будет вестись за счет города, планируется завершить к началу 2018 года.

Пожарное депо будет рассчитано на шесть постов. На первом этаже будут помещения пожарной техники и техобслуживания, пункт связи, рукавной участок, пост газодымной службы и кабинеты.

На втором и третьем этажах разместятся комнаты отдыха и приема пищи, кабинеты руководителей и учебные классы. Возле депо обустроят наземные парковки на 15 машино-мест.

В здании поисково-спасательного центра появятся кабинеты руководителей и управленческого персонала, а также конференц-зал, вмещающий более 100 человек. Парковка на прилегающей территории будет рассчитана на 23 автомобиля.

Пожарное депо на четыре машино-места построят на территории ЗИЛа. Трехэтажное депо будет располагаться на Автозаводской улице, владение 23.

Рядом с депо возведут четырехэтажную пожарную башню со скалодромом и беговой дорожкой. Также на данной территории будет учебный пожарный гидрант и водоем объемом не менее 2,5 кубических метра. Отмечается, что депо значительно сократит срок прибытия пожарных расчетов к месту возгораний в Даниловском районе.

