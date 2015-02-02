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02 февраля 2015, 14:43

На стадионе "Лужники" началось строительство шестого этажа

строительство Лужники проекты стройка стройкомплекс Москвы

Фото: ds.mos.ru

В самой верхней точке будущего здания стадиона "Лужники" началось строительство каркаса, сообщает пресс-служба департамента строительства. Рабочие приступили к монтажу колонн, стен и перекрытий шестого этажа.

После реконструкции здесь появятся зрительские галереи с выходом на трибуны, медицинские кабинеты, пункты общественного питания, торговые киоски, складские и инженерные помещения.

На данный момент каркас всего стадиона готов на треть. Строители обещают завершить этот этап к осени.

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2016 году. На объекте в круглосуточном режиме работают более 1500 человек.

"Cтадион "Лужники" не только войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен, но и станет спортивным объектом мирового уровня. Это место станет еще одним центром притяжения москвичей и гостей столицы", - отметил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

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В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

"На Воробьевых горах опоры для канатной дороги уже есть. Нужно поднять эти опоры в высоту и сделать еще две в "Лужниках". И пустить между ними канат. Думаю, от желающих воспользоваться такой дорогой не будет отбоя. Ведь стадион "Лужники" к Чемпионату мира по футболу, который Москва примет в 2018 году, станет настоящим шедевром", - отметил Хуснуллин.

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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