Мужчина выжил после падения в 30-метровый котлован на стройке метро в столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мужчина упал в котлован на стройплощадке в районе Солнцево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавший выжил, ему оказывают медицинскую помощь.

По данным собеседника агентства, мужчина работал строителем. Ранее сообщалось, что инцидент произошел при строительстве метро на улице Производственная. Глубина котлована, в который сорвался строитель, составляет 30 метров.

Информацию о происшествии подтвердили в столичном управлении МЧС, подробностей инцидента там не уточнили.