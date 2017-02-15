Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 17:38

Транспорт

Мужчина выжил после падения в 30-метровый котлован на стройке метро в столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мужчина упал в котлован на стройплощадке в районе Солнцево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавший выжил, ему оказывают медицинскую помощь.

По данным собеседника агентства, мужчина работал строителем. Ранее сообщалось, что инцидент произошел при строительстве метро на улице Производственная. Глубина котлована, в который сорвался строитель, составляет 30 метров.

Информацию о происшествии подтвердили в столичном управлении МЧС, подробностей инцидента там не уточнили.

строительство метро пострадавшие падение с высоты чп

