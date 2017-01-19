Краснопресненскую набережную продлят до улицы Шеногина

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Утвержден проект продления Краснопресненской набережной до улицы Шеногина, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Длина набережной составит три километра и построена она будет с учетом передвижения пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Между Москвой-рекой и проезжей частью сохранится зеленая полоса, на которой планируется возвести многоуровневый линейный парк.

На проезжей части организуют четыре – шесть полос движения, а крайние правые выделят для общественного транспорта. Вдоль проезжей части будут организованы парковочные карманы, стоянки для автобусов и такси, остановки общественного транспорта. Новая улично-дорожная сеть обеспечит транспортную связь существующих и строящихся кварталов с Деловым центром и центральной зоной города.

Все работы планируется завершить в 2019 году.

Концепция благоустройства набережной Москвы-реки от моста Багратион до улицы Шеногина была разработана специалистами ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы". Здесь планируется построить террасы с лестницами, ведущими к воде, места для занятий спортом, пикников и выгула собак, несколько кафе, летний кинотеатр. Вдоль всей береговой линии установят новые фонари, информационные стенды с точками доступа к беспроводному интернету. В дальнейшем планируется построить мост-галерею, связывающий станцию МЦК "Деловой Центр", бизнес-центр "Москва-Сити" и Пресненскую набережную.

