Краснопресненскую набережную продлят до улицы Шеногина

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Утвержден проект продления Краснопресненской набережной до улицы Шеногина, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Длина набережной составит три километра и построена она будет с учетом передвижения пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Между Москвой-рекой и проезжей частью сохранится зеленая полоса, на которой планируется возвести многоуровневый линейный парк.
На проезжей части организуют четыре – шесть полос движения, а крайние правые выделят для общественного транспорта. Вдоль проезжей части будут организованы парковочные карманы, стоянки для автобусов и такси, остановки общественного транспорта. Новая улично-дорожная сеть обеспечит транспортную связь существующих и строящихся кварталов с Деловым центром и центральной зоной города.
Все работы планируется завершить в 2019 году.
