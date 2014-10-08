Форма поиска по сайту

08 октября 2014, 12:41

Общество

Трое рабочих пострадали при падении строительной люльки в ЗАО

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На западе столицы трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение об инциденте на улице Платовская поступило в полицию в 11.24. По предварительной информации, строительная люлька упала с высоты шестого этажа в ходе монтажных работ.

В результате падения трое рабочих получили травмы. В данный момент пострадавшим оказывается помощь в медицинском учреждении. По факту произошедшего проводится проверка.

