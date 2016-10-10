Замерзший фонтан и мерцающий тоннель появятся на катке в парке Горького

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Уличное искусство станет темой оформления катка в парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Арт-инсталляции, вход, павильоны проката коньков и кассы будут оформлены несколькими российскими стрит-арт художниками. Так, аллея искусств возле Музея современного искусства "Гараж" превратится в фантастический объект: она преобразится в 60-метровый динамический тоннель, состоящий из 12 мерцающих арок.

Дизайн-проект разработан Алексеем Kio, которые отвечает за фасады павильонов, и группа ZUK Club займется оформлением интерьеров с использованием стрит-арт стикеров. В основу проекта легли одни из самых известных и узнаваемых работ мирового уличного искусства.

Главным арт-произведением катка станет восьмиметровая инсталляция "Замерзший фонтан", собранная из светящихся ультрафиолетовых трубок по принципу Шуховской башни. Ощущение динамики катку придадут специальные пластиковые сегменты с эффектом "хамелеон". В темное время суток трубки засияют за счет флуоресцентной краски, а динамические прожекторы усилят эффект от цветных вставок.

Каток в парке Горького площадью более 18 тысяч квадратных метров – один из самых больших в Европе. В прошлом году за четыре месяца работы его посетили 360 тысяч человек.

В этом году каток откроется в ноябре, сейчас в парке ведутся монтажные работы. Точная дата открытия станет известна позже.