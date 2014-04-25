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25 апреля 2014, 16:02

Происшествия

Участников свадебного кортежа задержали за стрельбу в ЮВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу на улице Головачева, сообщает Агентство "Москва".

В 14.34 в полицию поступила информация о звуках стрельбы, доносившихся со стороны свадебного кортежа из нескольких автомобилей. Для проверки сообщения на место были отправили сотрудники полиции, которые остановили кортеж из семи автомобилей на Проектируемом проезде №5467 у дома №54/67.

В настоящее время полицейские опрашивают граждан, находящихся в машинах, а также досматривают транспортные средства.

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