Участников свадебного кортежа задержали за стрельбу в ЮВАО

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В Москве задержали участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу на улице Головачева, сообщает Агентство "Москва".

В 14.34 в полицию поступила информация о звуках стрельбы, доносившихся со стороны свадебного кортежа из нескольких автомобилей. Для проверки сообщения на место были отправили сотрудники полиции, которые остановили кортеж из семи автомобилей на Проектируемом проезде №5467 у дома №54/67.

В настоящее время полицейские опрашивают граждан, находящихся в машинах, а также досматривают транспортные средства.