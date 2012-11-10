Неизвестные обстреляли в Москве выходцев из Северного Кавказа

Фото: ИТАР-ТАСС

По уточненным данным, накануне в столице неизвестные молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет из травматических пистолетов обстреляли машины, в которых находились выходцы из Северного Кавказа. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В результате инцидента ранения получили три человека.

Правоохранители разыскивают черную Audi с областными номерами, из которой злоумышленники открыли огонь. В салоне находились четверо молодых людей славянской внешности, коротко остриженные, крепкого телосложения. Нападавшие были одеты в короткие черные куртки, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что первое нападение произошло в половине десятого вечера 9 ноября. Тогда в районе дома 91 по Варшавскому шоссе автомобиль преступников блокировал машину ВАЗ-2106, за рулем которой находился житель Северного Кавказа. Затем неизвестные обстреляли автомобиль "Жигули" 99-й модели около дома 118 по Люблинской улице. В первом случае пострадал один человек, во втором – водитель и пассажир "Жигулей".