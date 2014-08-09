Полицейским в Подмосковье пришлось стрелять для задержания водителя

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Полицейским Луховицкого района Подмосковья пришлось открывать огонь для задержания водителя, нарушившего ПДД, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

8 августа сотрудник ДПС попытался остановить Daewoo Nexia, который нарушил правила дорожного движения, но водитель иномарки проигнорировал правила и попытался скрыться.

Инспектор три раза выстрелил в воздух, водитель Daewoo не справился с управлением и врезался в препятствие.

По факту применения оружия назначена проверка, причины нарушения ПДД будут установлены позже.