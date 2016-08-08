Раненый из травматики кикбоксер Калачян помирился со стрелком

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Сурен Калачян помирился с ранившим его из травматического пистолета на северо-западе Москвы мужчиной, сообщает ТАСС.



Спортсмен получил ранение во время ссоры из-за своего ребенка.

Конфликт, перешедший в потасовку, произошел в воскресенье в столичном районе Куркино на улице Соловьиная Роща. В ходе стычки кикбоксер получил ранение из травматического пистолета в ногу. Также телесные повреждения получил его оппонент.

Оба потерпевших были доставлены в медучреждение, где после оказания помощи их опросили сотрудники полиции.

В отделе полиции Калачян заявил, что претензий к своему оппоненту не имеет, и что они уже помирились. Такое же заявление сделал второй потерпевший.