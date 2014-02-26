В Госдуме предлагают оформлять электронные полисы на страхование жизни

Фото: ИТАР-ТАСС

Страхование жизни планируют внести в список видов страхования, на которые можно оформить электронный полис, соответствующие поправки в действующее законодательство поддержал профильный комитет Госдумы, сообщает "Прайм".

На данный момент законопроект проходит второе чтение - в первом его приняли в октябре прошлого года.

Он разрешает страховщикам пользоваться электронной подписью и продавать страховые услуги через электронные системы продаж.

В тексте документа сказано, что речь идет только о некоторых видах страхования: от несчастных случаев, отдельных видов имущества, а также страхование выезжающих на отдых за границу.

В настоящее время электронная продажа полисов в России не пользуется спросом и мало распространена в связи с тем, что крайне малое количество физических лиц обладают электронно-цифровой подписью.