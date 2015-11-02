ЦБ отозвал лицензию у двух страховых компаний

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Банк России отозвал лицензию у двух страховых организаций, сообщается на сайте ЦБ.

Разрешения на страхование и перестрахование лишились компании "АМКОполис" и "ТРАСТ". По мнению регулятора, организации не соблюдали требования финансовой устойчивости и платежеспособности.

Теперь компании должны исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести выплаты, а также передать обязательства, принятые по договорам, или расторгнуть контракты.

Утром 2 ноября ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков – "Бенефит-банка" и "Джаст Банка", а также подмосковного Богородского муниципального банка (КБ "БМБ"). Причиной такого решения стала проводившаяся банками высокорискованная кредитная политика и недостоверная отчетность, считает регулятор.