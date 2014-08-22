Центробанк отказался убирать голого Аполлона со сторублевки

Центробанк отказался менять дизайн сторублевой купюры

Центробанк России отказался менять дизайн сторублевой купюры. Запрос депутата Госдумы Романа Худякова отклонили, сообщает телеканал "Москва 24".

Парламентарий посчитал, что изображение на банкноте обнаженного древнегреческого бога красоты Аполлона нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и предложил заменить его видами Севастополя.

Руководство финансового регулятора посчитало, что рисунок Аполлона слишком мал, чтобы дети разглядели детали, смутившие Худякова.

Официальной причиной отказа убрать голое божество с купюр стало отсутствие претензий со стороны Роскомнадзора. Именно это ведомство должно предъявлять требования по закону о защите детей от вредной информации. У Роскомнадзора претензий к обнаженному Аполлону пока нет.

Впрочем, депутата отказ Центробанка не удовлетворил. Народный избранник намерен обратиться с жалобой в Роскомнадзор.