Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

22 августа 2014, 09:46

Центробанк отказался убирать голого Аполлона со сторублевки

сторублевые купюры Центробанк России

Центробанк отказался менять дизайн сторублевой купюры

Центробанк России отказался менять дизайн сторублевой купюры. Запрос депутата Госдумы Романа Худякова отклонили, сообщает телеканал "Москва 24".

Парламентарий посчитал, что изображение на банкноте обнаженного древнегреческого бога красоты Аполлона нарушает закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и предложил заменить его видами Севастополя.

Руководство финансового регулятора посчитало, что рисунок Аполлона слишком мал, чтобы дети разглядели детали, смутившие Худякова.

Официальной причиной отказа убрать голое божество с купюр стало отсутствие претензий со стороны Роскомнадзора. Именно это ведомство должно предъявлять требования по закону о защите детей от вредной информации. У Роскомнадзора претензий к обнаженному Аполлону пока нет.

Впрочем, депутата отказ Центробанка не удовлетворил. Народный избранник намерен обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать