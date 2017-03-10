Два человека погибли в Южной Корее в ходе стычек из-за импичмента

Фото: ТАСС/Zuma/Yao Qilin
Два человека скончались в ходе столкновений в Сеуле, вызванных импичментом президента страны Пак Кын Хе, передает Associated Press.
Один из погибших – пожилой мужчина, упавший с автобуса, на который он забрался во время акции протеста. Подробностей о втором погибшем пока нет.
Демонстрации в Сеуле начались перед зданием Конституционного суда Южной Кореи, когда тот признал законным импичмент президента. Всего перед зданием суда собралось около 20 тысяч человек.
Противники Пак Кын Хе начали праздновать, а сторонники – выражать свое негодование. Некоторые пытались прорвать полицейские кордоны, залезали на машины, которыми полиция ограничивала толпу.
Обстоятельства дела стали поводом для импичмента, который должен утвердить или отклонить парламент страны. Сама Цой Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала большие суммы у крупных южнокорейских компаний.
Теперь Пак Кын Хе будет отстранена от власти, а в течение двух месяцев в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы. Пока обязанности президента исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.