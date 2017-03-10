Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 11:29

Два человека погибли в Южной Корее в ходе стычек из-за импичмента

Два человека скончались в ходе столкновений в Сеуле, вызванных импичментом президента страны Пак Кын Хе, передает Associated Press.

Один из погибших – пожилой мужчина, упавший с автобуса, на который он забрался во время акции протеста. Подробностей о втором погибшем пока нет.

Демонстрации в Сеуле начались перед зданием Конституционного суда Южной Кореи, когда тот признал законным импичмент президента. Всего перед зданием суда собралось около 20 тысяч человек.

Противники Пак Кын Хе начали праздновать, а сторонники – выражать свое негодование. Некоторые пытались прорвать полицейские кордоны, залезали на машины, которыми полиция ограничивала толпу.

Коррупционный скандал, связанный с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь, вспыхнул в начале декабря 2016 года. Женщину, которая не занимает никаких постов в администрации, подозревают во вмешательстве в государственные дела при попустительстве главы государства.

Обстоятельства дела стали поводом для импичмента, который должен утвердить или отклонить парламент страны. Сама Цой Сун Силь в настоящее время находится под арестом по подозрению в том, что она вымогала большие суммы у крупных южнокорейских компаний.

Теперь Пак Кын Хе будет отстранена от власти, а в течение двух месяцев в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы. Пока обязанности президента исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

