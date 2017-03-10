Два человека погибли в Южной Корее в ходе стычек из-за импичмента

Фото: ТАСС/Zuma/Yao Qilin

Два человека скончались в ходе столкновений в Сеуле, вызванных импичментом президента страны Пак Кын Хе, передает Associated Press.

Один из погибших – пожилой мужчина, упавший с автобуса, на который он забрался во время акции протеста. Подробностей о втором погибшем пока нет.

Демонстрации в Сеуле начались перед зданием Конституционного суда Южной Кореи, когда тот признал законным импичмент президента. Всего перед зданием суда собралось около 20 тысяч человек.

Противники Пак Кын Хе начали праздновать, а сторонники – выражать свое негодование. Некоторые пытались прорвать полицейские кордоны, залезали на машины, которыми полиция ограничивала толпу.