Число лишенных родительских прав москвичей сократилось на 13%

Число москвичей, которых лишили родительских прав, в 2013 году сократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом, передает информационный портал правительства Москвы со ссылкой на главу городского департамента соцзащиты Владимира Петросяна. По его словам, в 2013 году были лишены родительских прав мамы и папы у 1524 детей

На заседании в Центре содействия семейному воспитанию №1 Петросян сказал, что в прошлом году власти Москвы активнее использовали механизм ограничения родительских прав, что дало детям шанс вернуться в родные семьи.

Глава департамента напомнил, что в городе по состоянию на 1 января 2014 года проживают более 19 тысяч детей-сирот, причем свыше 80% из них воспитываются в семьях. Таким образом, сказал Петросян, в 2013 году детей-сирот устраивали в семьи на 3,6% чаще, чем в предыдущем году.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице открыли пять центров содействия семейному воспитанию, потратив на эти цели около 800 миллионов рублей.